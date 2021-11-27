الميت(جورج باتاي):قبح ادراك المشاعر - بلال سمير الصدّر

2021/11/27 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر مثلما يعلق المحرم في حد ذاته الصورة الأولية للأيروسية في العنف المنظم للانتهاكات،تعمق المسيحية بدورها درجات الاضطراب الجنسي بواسطة الانتهاك المظلم....الايروسية-ص142لما سقط ادورار ميتا احست بفراغ وجابها ارتعاش دفعها كملاك،انتصب نهداها العاريان وسط كنيسة من حلم حيث ارهقها الاحساس بفقدان لايعوض...قبيل موته كان ادورارد قد ابتهل اليها كي تتعرىألغى الزمن جميع القوانين التي كان الخوف اجبرنا على ا ......





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