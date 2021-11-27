المغرب: حراك الطلاب والمعطلين بشائر النضال الكفاحي المقبل - أنس رحيمي

2021/11/27 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنس_رحيمي «إن النشاطات الثورية وشبه الثورية للطلاب تعني أن المجتمع البرجوازي يمر عبر أزمة عميقة» تروتسكيتشهد العديد من مدن المغرب وبلداته، خلال الأيام الأخيرة، تحركات شبابية جماهيرية يشارك فيها الطلاب وأصحاب الشواهد الجامعية العاطلون.



ومثله مثل جميع الحركات النضالية الجدية العميقة، فقد تميز هذا التحرك الأخير بمشاركة كثيفة للنساء الشابات اللائي كن في المقدمة وعبرن عن كفاحية عالية.



كما أنها اس ......





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