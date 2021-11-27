يوميات دنماركية 200+83 - حكمة اقبال

2021/11/27 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- كورونيات:- أعلن وزير الصحة مساء الخميس الماضي عن اتفاق أغلبية برلمانية على إعادة بعض الإجراءات الصحية السابقة للحد من تزايد أرقام إنتشار العدوى في المجتمع، وللمحافظة على قدرات المؤسسات الصحية في مواجهة الإحتمالات الأشد في فصل الشتاء القادم.



شملت الإجراءات إعادة استخدام الكمامات في وسائط النقل العام ومراكز التسوق والمحلات، وكذلك إعادة استخدام (جواز الكورونة) عند الدخول الى أماكن الخدمات مثل ......





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