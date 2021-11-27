2021/11/27 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجد فريق بحثي أن كمية الحمض النووي الريبوزي الفيروسي في الدم هي مؤشر موثوق في الكشف عن المرضى الذين سيموتون بسبب فيروس كورونا.ووجد الفريق بقيادة دانيال كوفمان، الأستاذ بجامعة مونتريال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مرضى كورونا..



اكتشاف أداة تتنبأ بالخطر المركز الخبري الوطني.

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