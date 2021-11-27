البياتي: يوم غد ترفع الكتل الكونكريتية من شارع الوثبة ببغداد

2021/11/27 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الفريق الاول الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، السبت، إزالة الكتل الكونكريتية من منطقة الصدرية ببغداد، يوم غد الأحد.

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وقال البياتي في تدوينة تابعها "ناس"، (27 تشرين الثاني 2021)، "غداً سيتواجد الجهد الفني والخدمي لفتح الطريق ورفع الكتل الكونكرتية في منطقة الصدرية شارع الوثبة باتجاه النهضة".

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