2021/11/27 | 22:53 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد سلسلة من الهجمات المركزة على نتائج الإنتخابات وعلى التحقيقات في محاولات إغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر.. والرد على الهجوم بالهجوم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر.. والرد على الهجوم بالهجوم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر.. والرد على الهجوم بالهجوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).