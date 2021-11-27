مقتدى الصدر.. والرد على الهجوم بالهجوم

2021/11/27 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سلسلة من الهجمات المركزة على نتائج الإنتخابات وعلى التحقيقات في محاولات إغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

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