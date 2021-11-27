العراق: مقتل شخص حاول اقتحام مؤسسة حكومية

2021/11/27 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت مديرية شرطة محافظة أربيل، السبت، لمحاولة اقتحام مبنى دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كوردستان من قبل أحد المهاجمين.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 تسرين الثاني 2021)، إن "شخصا حاول في الساعة السادسة من مساء اليوم الدخول إلى دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم بعدما هاجم الحراس الذين قاموا بالتصدي له".

وأضاف البيان، أن "المهاجم لقي مصرعه نتيجة المواجهة، وقامت قوات الشرطة بالوصول إلى موقع الحادث فورا ونقل جثة القتيل المدعو (م.



م) إلى الطب العدلي".

واوضح، ان "الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث"، مشيرا إلى "الإفصاح عن المزيد من المعلومات في وقت لاحق".

N.A

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