ما يعرفه العلماء عن المتحورة الجديدة اوميكرون

2021/11/27 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوهانسبرغ,-(أ ف ب) – اكتشف باحثون من جنوب إفريقيا متحورة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” متعددة الطفرات قد تكون شديدة العدوى ما سبب حالة من الهلع في العالم وأدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية الدولية.ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحورة الجمعة بأنها تشكل “مصدر قلق”.ويعمل العلماء على مدار الساعة لتحليل هذه المتحورة […]

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