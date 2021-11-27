2021/11/27 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل قبل الكارثة!.. ماذا تنتظر حكومة واسط المحلية!؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RnfcuDTsSp8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل قبل الكارثة!.. ماذا تنتظر حكومة واسط المحلية!؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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