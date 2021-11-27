2021/11/27 | 22:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gc0_8Cjlcks

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في احدى عمارات مجمع بسماية بجنوب العاصمة بغداد دون معرفة الاسباب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في احدى عمارات مجمع بسماية بجنوب العاصمة بغداد دون معرفة الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).