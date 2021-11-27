2021/11/27 | 23:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اُختير السفير العراقي في اسلام اباد، حامد عباس لفته، من افضل السفراء لعام 2021.وأقام التجمع الاعلامي لمركز الدراسات الدبلوماسية في اسلام اباد (The Diplomatic Insight Group)، حفل التكريم الرابع لاختيار عدد من السفراء المميزين من ضمن السفراء المعتمدين في الباكستان، في فندق الماريوت في العاصمة الباكستانية اسلام اباد بتاريخ 2021/11/25، تقديرا لجهود السفراء […]

ظهرت المقالة السفير العراقي في اسلام اباد “حامد عباس” من افضل السفراء لعام 2021 أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير العراقي في اسلام اباد “حامد عباس” من افضل السفراء لعام 2021) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير العراقي في اسلام اباد “حامد عباس” من افضل السفراء لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).