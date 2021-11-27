نفط البصرة وزاخو يكتفيان بالتعادل السلبي

2021/11/27 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خيم التعادل السلبي على مواجهة فريقي نفط البصرة وضيفه زاخو والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب الفيحاء لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.المباراة مهمة للفريقين لتساويهما بالنقاط والطرفين دخلا المباراة طامعين بنقاط المواجهة، حاول نفط البصرة عن طريق المحترف مينجوي لكن حارس زاخو تصدى لها فيما حاول زاخو عبر المحترف الكاميروني سيدرك لكن كرته علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني تكرر سيناريو الشوط الأول أضاع حيدر عبد الرحيم كرة لفريق نفط البصرة بينما أضاع واهدر محمد جواد أخطر فرص زاخو لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.ورفع كل منهما رصيده إلى النقطة ١٩ حيث يحتل نفط البصرة المركز السادس ويليه زاخو بفارق الأهداف./انتهى

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