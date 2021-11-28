السعودية: نرحب بإعلان أستراليا عزمها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

2021/11/27 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حزب الله اللبناني، بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية في أستراليا، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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