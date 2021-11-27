ضحايا جراء أول عاصفة شتوية في المملكة المتحدة

2021/11/27 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 3 اشخاص جراء أول عاصفة شتوية في المملكة المتحدة

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