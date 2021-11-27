اصابة 4 من البيشمركة بهجوم لداعش في ناحية كولجو بقضاء كفري

2021/11/27 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة البيشمركة عن اصابة 4 من مقاتليها بهجوم لارهابي داعش في ناحية كولجو بقضاء كفري.وذكرت في بيان ان : إرهابيي داعش شنوا اعتداءً على نقطة لقوات البيشمركة/ اللواء الخامس مشاة في (كلان) بناحية كولجو بقضاء كفري ما أسفر عن إصابة أربعة من مقاتلينا./انتهى3

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