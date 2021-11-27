الحلبوسي يبحث مع العبادي الاوضاع العامة

2021/11/27 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي.وقدَّم الدكتور العبادي / حسب بيان لمكتب الحلبوسي / التعازي بوفاة عم رئيس تحالف تقدم، سائلا الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول ما يمرُّ به البلد من أوضاع، وإيجاد الحلول للخروج من التحديات التي تواجهه، والتأكيد على استمرار اللقاءات والحوارات بين الأطراف السياسية للوصول إلى حلول ناجعة تخدم البلد وشعبه./انتهى3

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