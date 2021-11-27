الحلبوسي والعبادي يبحثان اوضاع البلد والحلول للخروج من التحديات

2021/11/27 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ، اليوم السبت، الاوضاع الذي يمر بها البلد وإيجاد الحلول للخروج من التحديات التي تواجهه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف تقدم في بيان صحفي، ان الاخير “استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي”، مبينا انه “في بداية اللقاء قدَّم الدكتور العبادي التعازي بوفاة عم رئيس تحالف تقدم، سائلا الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

كما شهد اللقاء بحسب البيان “تبادل الرؤى حول ما يمرُّ به البلد من أوضاع، وإيجاد الحلول للخروج من التحديات التي تواجهه، والتأكيد على استمرار اللقاءات والحوارات بين الأطراف السياسية للوصول إلى حلول ناجعة تخدم البلد وشعبه”.

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