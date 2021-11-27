2021/11/27 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، إجلاء 418 مسافرا من مطار منيسك إلى إقليم كردستان.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "رحلة الاجلاء الاستثنائية للراغبين بالعودة طوعاً، تتجه الان من مطار منيسك الى كردستان العراق وعلى متنها 418 مسافرا".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن رحلة لاجلاء 430 من العالقين في الحدود البيلاروسية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم منح حتى الآن 120 جواز مرور للراغبين بالعودة طوعاً من المهاجرين".وأضاف أن "الوزارة نسقت مساء اليوم السبت، لرحلة استثنائيّة خامسة لإجلاء المهاجرين البالغ عددهم 430".

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