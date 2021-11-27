فيديو: حريق في عمارة سكنية داخل مجمع بسماية ومحاولات حثيثة للسيطرة على النيران

2021/11/27 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشب حريق في إحدى شقق مجمع بسماية، ليل السبت، ما دفع فرق الإطفاء إلى الهرع لإخماد النيران وإنقاذ سكاني الشقة والشقق المحيطة بها.

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وأظهر مقطع مصور رصده "ناس"، (27 تشرين الثاني 2021)، خروج دخان من إحدى شقق المجمع، وسط محاولات حثيثة من قبل فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني لإخماد النيران.

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