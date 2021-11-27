2021/11/27 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، على مقترح إجراء نهائيات كأس العالم للعبة كل سنتين بدلا من مرة كل أربعة أعوام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقامة المونديال كل عامين.. اتحاد الكرة الأفريقي يقول كلمته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقامة المونديال كل عامين.. اتحاد الكرة الأفريقي يقول كلمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).