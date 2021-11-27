محاولة هروب فاشلة لداعشيين من سجن بغدادي

2021/11/27 | 23:55 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الأمن العراقية، فجر السبت، محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم "داعش" ومحكومين بالسجن المؤبد من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كيلو متراً شمال بغداد، بحسب ما أفاد بيان رسمي.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي "تمكنت قوة أمنية مشتركة من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي" شمال بغداد.

وأفاد البيان بأن القوة "فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة"، موضحة أن أحدهم قتل بينما استسلم الاثنان الآخران.

وفتحت السلطات تحقيقاً بالحادث الذي يتكرر باستمرار.

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ففي مايو (أيار) الماضي تمكن 21 سجيناً بتهمة تجارة المخدرات الهروب من سجن الهلال الكائن في ناحية الهلالية بمحافظة المثنى البلاد.

وفي يوليو (تموز) 2013، شهد العراق أخطر هروب جماعي من سجن أبو غريب الذي أغلق لاحقاً حيث فر أكثر من 500 من قيادات المقاتلين الذين كانوا لبنة أساسية في المشاركة في السيطرة على ثلث أراضي البلاد منتصف 2014.

وسيطر تنظيم "داعش" على أراض شاسعة بعد انهيار قطاعات الجيش العراقي في الموصل وحافظ على هذه الأراضي لثلاث سنوات قبل أن تتمكن القوات العراقية بدعم التحالف الدولي استعادة الأراضي في 2017.

وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ بعد أن ألقت القبض على آلاف المقاتلين بعد معارك استعادة المدن التي سقطت بيد المسلحين قبل ثلاث سنوات.

وتسعى السلطات إلى توسيع القاعات الصغيرة التي تستوعب 10 أشخاص لكنها تضم حالياً 30 شخصاً على الأقل.

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