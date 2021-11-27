بالفيديو.. اندلاع حريق في مجمع بسماية وفرق الاطفاء تستنفر

2021/11/27 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت فرق الدفاع المدني، السبت، لاخماد النيران التي نشبت في إحدى شقق مجمع بسماية ببغداد.

وذكر مراسل NRT عربية، (27 تشرين الثاني 2021)، ان "حريقا اندلع في إحدى شقق مجمع بسماية، مما دفع فرق الإطفاء إلى الهرع لإخماد النيران وإنقاذ سكاني الشقة والشقق المحيطة بها".

واضاف، ان "الحريق لم يسجيل اي اصابات بشرية".

واظهر مقطع فيديو حصل عليه NRT عربية، خروج دخان من إحدى شقق المجمع في عمارة رقم 414 ، وسط محاولات حثيثة من قبل فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني لإخماد النيران.

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