2021/11/27 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

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كربلاء ديوان جديد للشاعر عودة ضاحي

التميمي بعنوان (شموع مضيئة ) شعر ولائي

وقال الشاعر عودة ضاحي التميمي لوكالة

نون الخبرية اليوم ان الديوان الجديد

يتكون من 71 صفح

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