البيشمركة تعلن إحباط هجوم إرهابي ضمن منطقة كولجو

2021/11/27 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات البيشمركة، السبت، عن إحباط "هجوم إرهابي" ضمن منطقة كولجو

وقال إعلام وزارة البشمركة، إنه "في هجوم جبان، اقدم ارهابيو تنظيم داعش على هجوم على نقطة حراسة اللواء الخامس مشاة لقوات اليبشمركة الخامسة في منطقة تبكي (كالان) ضمن منطقة كولجو".وأضاف "أصيب أربعة من البيشمركة، واعترضت قوات البشمركة الهجوم بشدة واحبطت الهجوم وقاموا بمطاردة الإرهابيين من الداعش".

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