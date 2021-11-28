2021/11/28 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق الأديان، منذ آلاف السنين، تفسر ما جرى ويجرى في هذا الكون وفقا لكتبها المقدسة ومعتقداتها الروحية.



تفسيراتها للظواهر الطبيعية، يتم حسب التوافق أو التعارض مع فهمها للعقيدة.في بلادنا، هناك من لايزال يرفض دوران الأرض حول الشمس ونظرية التطور لداروين.



الدكتور زغلول النجار والدكتور عبد الباسط سيد ومعظم إخواننا السلفيين، لا يرفضون هذه الحقائق من منظور علمي، ولكن من منطلق عقائدي بحت.فمثلا، ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصراع المرير بين الدين والعلم - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصراع المرير بين الدين والعلم - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).