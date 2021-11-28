2021/11/28 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GTeiRnyp1qM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحور الجديد لكورونا يرفع مستوى التأهب في العراق والعالم ،، الصحة تدعو الى الوقاية والتلقيح) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحور الجديد لكورونا يرفع مستوى التأهب في العراق والعالم ،، الصحة تدعو الى الوقاية والتلقيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).