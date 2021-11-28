المرور توضح حقيقة تغيير لوحات المركبات في بغداد

2021/11/28 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت مديرية المرور العامة، السبت، طبع أي نموذج جديد من لوحات العجلات.وقالت المديرية في بيان، إنه "لوحظ خلال هذه الأيام بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت لوحة خاصة بأرقام المركبات وعرض نموذج رقم بغداد، وهنا نود أن نوضح بأن هذه المنشورات الخاصة بنماذج لوحات التسجيل غير صحيحة، حيث أن النموذج الجديد للوحات نموذج عالمي وفق الاتفاقات الدولية وحسب اتفاقية فيينا للسير".وأضافت، "وستكون لوحات التسجيل ذات مواصفات فنية عالية الجودة وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الامنية، حيث نؤكد للجميع بأنه لم تطبع أي لوحة من هذه اللوحات لحد الآن، وأن كل ما يتداول نماذج لوحات هي غير صحيحة وغير رسمية".وتابعت، "نرجو من جميع المواطنين أن يتم أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة لوزارة الداخلية والمصدر الرسمي لمديرية المرور العامة المتمثل بقسم العلاقات والإعلام مع التقدير".

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