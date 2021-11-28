البيشمركة تعلن صد هجوم لداعش

2021/11/28 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان وزارة #البيشمركة: إرهابيو #داعش شنوا اعتداءً جباناً بالهجوم على نقطة لقوات البيشمركة/ اللواء الخامس مشاة في (كلان) بناحية #كولجو ما أسفر عن إصابة أربعة من مقاتلينا

وزارة #البيشمركة: قواتنا تصدت بقوة للاعتداء ولاحقت إرهابيي #داعش، والأوضاع الآن تحت سيطرتنا

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