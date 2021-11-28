الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء

2021/11/28 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، السبت، عن قلقه إزاء "حملة القمع العنيف التي تمارسها إيران ضد المتظاهرين السلميين".

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