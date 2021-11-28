واشنطن: سنتحرك

2021/11/28 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس، يتلقيان إفادات عن المستجدات بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، وذلك بعد رصد إصابات بها في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.وقال بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، للصحفيين: "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، ويبدو أنها تنتشر بسرعة".وردا على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر، قالت هاريس للصحفيين السبت، إن الإدارة ستتحرك "بصورة تدريجية".وأضافت: "لقد فعلنا الآن ما نعتقد أنه ضروري".وقال البيت الأبيض إن كبار مسؤولي الصحة وفريق مكافحة كوفيد يراقبون التطورات بشأن السلالة "أوميكرون"، وهم على اتصال منتظم مع مسؤولي الصحة في أنحاء العالم.

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