أول تعليق من البيشمركة حول هجوم داعش على مواقعه (صور)

2021/11/28 | 00:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شن تنظيم داعش، هجوماً ضد مواقع قوات البيشمركة في منطقة كرميان.

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وبحسب بيان مقتضب لوزارة البيشمركة ترجمه "ناس كُورد"، الأحد (28 تشرين الثاني 2021)، فأن "الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا بين صفوف قوات البيشمركة، في منطقة كولجو ضمن إدارة كرميان الحدودية مع قضاء خانقين".

وأشار البيان إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة 4 عناصر من اللواء الخامس – قوات البيشمركة، نقلوا في اثرها لأحد مستشفيات كلار لتلقي العلاج اللازم".

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