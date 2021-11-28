برشلونة يُغرِق

2021/11/28 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز الأول له خارج أرضه في هذا الموسم، عندما هزم مضيفه فياريال في معقله "لاسيراميكا" بنتيجة 3-1 في المرحلة 15 من الدوري الإسباني.

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