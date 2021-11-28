رحلة بمئات المهاجرين تعود إلى العراق من بيلاروسيا

2021/11/28 | 01:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة النقل، الأحد، عودة مئات المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وذكرت الوزارة في بيان، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "رحلة الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية والإنسانية الخامسة والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية توجهت من مطار مينسك نحو العراق".

وأضاف البيان، أنّ الرحلة تضم 418 مسافر "ليرتفع عدد العائدين عبر الرحلات إلى 1876 مواطنًا عراقيًا".

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