2021/11/28 | 02:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السلطات في إقليم كردستان، مقتل شخص حاول اقتحام دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان في أربيل.

وذكر بيان للشرطة، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، "في الساعة السادسة من مساء السبت، حاول أحد الأشخاص اقتحام دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان في أربيل، ما أدى إلى مقتله إثر مواجهة اندلعت بينه وبين الحراس".

وأضاف البيان، أنّ "الجثة نقلت إلى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث".

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