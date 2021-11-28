بالميراس يقهر فلامنجو ويحتفظ بلقب كوبا ليبرتادوريس

2021/11/28 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز بالميراس على فلامنجو بهدفين لهدف، مساء السبت، ليتوج بلقب كأس أمريكا الجنوبية بعد مباراة ماراثونية امتدت ما يزيد عن ساعتين. سجل هدفي بالميراس رافائيل فيجا وديفيرسون في الدقيقتين 6 و95 (بعد التمديد للوقت الإضافي)، بينما أحرز جابرييل باربوسا الهدف الوحيد لفلامنجو في الدقيقة 72. بذلك يحتفظ بالميراس بكأس ليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي، ويرفعها للمرة الثالثة في تاريخه، ليتساوى مع جيرانه البرازيليين ساو باولو، سانتوس، جريميو، وكذلك أولمبيا الباراجواياني. كما حجز الفريق الملقب بـ"النسور" تذكرة التأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، حيث حل رابعا في البطولة الماضية بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح.

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