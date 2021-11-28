غير مسبوقة في أي بلد عربي.. صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

2021/11/28 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضن كنيس يهودي بالمغرب صلاة من أجل جنود الجيش الإسرائيلي خلال زيارة وزير الدفاع الإسرئيلي، بيني غانتس، للمملكة، في خطوة نادرة غير مسبوقة في أي بلد عربي، وفق صحيفة إسرائيلية.

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