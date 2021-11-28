يوميات ترجمانة صحفية مهاجرة - جاكلين سلام

2021/11/28 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام 1كل ما قمت به اليوم من تنظيف وطبيخ واتصالات هاتفية، وقراءات عبر النت، والرد على تعليقات فيسبوك، والاستماع الى الراديو، وما اليه، لم يكن إلا محاولة فاشلة في الجلوس لكتابة مقالة أريد أن أنتهي منها.



كنت أقول لنفسي، سأنتهي البارحة لكنني لم أفعل لأسباب مزاجية تماما.



بل أيضا هربت أصيص الزريعة الأخضر المتبقي تحت البرد، إلى داخل البيت في محاولة مني لإطالة عمر هذا النبات المتسلق.



( تشتت مطلوب- انقاذ ا ......





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