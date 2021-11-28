العراق.. هل تصلح حكومةُ الأغلبية ما أفسدته خلطة العطّار

2021/11/28 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الديمقراطيات الهشّة لا يمكن الرهان على شعارات الدعاية الانتخابية، ولا يمكن تحديد المواقف السياسية اللاحقة على أساسها، فالقاعدة العامّة التي تحكم العَمليةَ السياسية في العراق تقوم على أساس: كلام الانتخابات تُمحيه التوافقات.وحكومة الأغلبية كان شعار الدعاية الانتخابية لِزعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي في انتخابات 2018، وهو اليوم أول مَن يتراجع عنه صراحةً بالدعوةِ إلى حكومة توافقية!

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