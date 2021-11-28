هجوم عنيف وتفجيرات تستهدف قوات البيشمركة قرب خانقين

2021/11/28 | 03:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الهجوم قرب قضاء خانقين في ديالى

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، الأحد، مقتل ضابط ومقاتلين في اللواء الخامس بهجوم لتنظيم "داعش" قرب قضاء خانقين في ديالى.

وذكر بيان لمكتب وزير البيشمركة في بيان، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "ضابطًا واثنين من أفراد البيشمركة لقوا مصرعهم جراء انفجار عبوات ناسفة أثناء هجوم لتنظيم داعش على اللواء الخامس في كولجو، الليلة الماضية".

وتداولت صفحات كردية صورًا للجرحى في مستشفى "الشهيد هزار" في كلار تظهر عددًا من مقاتلي البيشمركة وهم يخضعون لإجراءات طبية طارئة.

وسبق أن أعلنت السلطات في إقليم كردستان، أنّ اللواء الخامس في ناحية "كولجو" على تخوم قضاء خانقين تعرض لهجوم، أسفر عن إصابة أربعة من أفراد اللواء، وقد نقلوا للعلاج في مستشفى في كلار.

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