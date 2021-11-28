شركات اللقاحات تتسابق من أجل محاربة

2021/11/28 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت كبرى شركات الأدوية بالتسابق من أجل جمع البيانات حول متحور كورونا الجديد "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا مؤخرا.

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