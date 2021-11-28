في انتقاد مبطن للصين.. واشنطن تشيد بشفافية جنوب إفريقيا حول

2021/11/28 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الولايات المتحدة، السبت، بجنوب إفريقيا لسرعة تعرفها إلى المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، ولمشاركتها هذه المعلومات مع العالم، موجهة بذلك انتقادا مبطنا للصين.

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