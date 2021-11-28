إسرائيل تفرض حظرا كاملا على دخول الأجانب بسبب

2021/11/28 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إسرائيل، السبت، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد لتصبح أول دولة تغلق حدودها تماما للتصدي لسلالة أوميكرون.

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