أول خطاب لرئيس حكومة نظام طالبان.. تعهدات ومناشدات

2021/11/28 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة نظام طالبان وأحد مؤسسي الحركة، محمد حسن أخوند، ، السبت أن حكومته "لن تتدخل" في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وأن النظام يريد علاقات سلمية مع بقية العالم، مناشدا المنظمات الإنسانية الدولية مواصلة تقديم مساعداتها لأفغانستان التي أنهكتها الحروب.

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