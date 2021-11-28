في تفاهة الدكتاتور وجلاديه

2021/11/28 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتشابه المستبدون عموماً، مع تمايزات بالطبع تعود للسمات الشخصية والاجتماعية والثقافة التي تحيط بكلٍ منهم.وستقيمون التشبيهات والمقارنات مع من تعيشون في ظله بأنفسكم.سأتتبع الصفات التي طبعت هتلر، انطلاقاً من رواية La part de l’autre لمؤلفه اريك- ايمانويل شميت، والذي عالج فيها شخصية أدولف هتلر.وافترض شخصية أخرى وبيوغرافيا مختلفة، فيما لو ان هتلر قُبِل في كلية الفنون في فيينا، وبالتالي لم يمرّ بفترة الضياع والبؤس التي عاشها لأربع سنوات.

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