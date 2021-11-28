تسمية المتحور

2021/11/28 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب المتحور الجديد من كورونا بمنع السفر من وإلى عدة دول، وبتراجع الأسواق العالمية وسعر النفط، وتضاءلت الآمال في مكافحة الفيروس التاجي، ودخل مصطلح جديد في تسميات المتحورات، وهو "أوميكرون".

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