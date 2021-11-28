2021/11/28 | 08:16 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا تفرض غرامة كبيرة على غوغل وأبل.. اعرف السبب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 08:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تفرض غرامة كبيرة على غوغل وأبل.. اعرف السبب) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تفرض غرامة كبيرة على غوغل وأبل.. اعرف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).