الامن يطيح بـ'اخطر' تجار المخدرات في البصرة

2021/11/28 | 08:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة شرطة البصرة، الاحد، من القاء القبض على اخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده على الفور تم تشكيل فريق عمل من مديرية شرطة محافظة البصرة و قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة للتحري وجمع المعلومات وبعد وضع خطة محكمة وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه".

واضاف البيان، انه "تم ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر ب (6000) حبة مخدرة"، لافتا الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

N.A

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