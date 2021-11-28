سويسرا تدرج 5 دول بينها مصر في قائمة الحجر الصحي

2021/11/28 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة السويسرية، السبت، وضع 5 دول من بينها مصر في قائمة الحجر الصحي للحد من إمكانية انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.وقررت الوزارة توسيع ضرورة الحجر […]

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