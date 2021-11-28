2021/11/28 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء علي عدنان عبد الحميد ، الأحد، القاء القبض على أخطر تجار الحبوب المخدرة في محافظة البصرة.وذكر قائد الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أخطر عصابة لتجارة المخدرة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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