واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” حيال اعتقال السلطات الإيرانية متظاهرين في أصفهان

2021/11/28 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” حيال اعتقال السلطات الإيرانية نحو 70 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان التي تعتبر ثالث أكبر مدن البلاد.وقال الناطق باسم […]

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